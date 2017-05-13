Silahlı Çatışmanın Arasında Kalan Kadın Vurularak Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayın yaşandığı sırada sokaktan geçen bir kadın, vücuduna kurşun isabet etmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1241/4 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın giderek alevlenmesi üzerine silahlar konuştu. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu, o sırada sokaktan geçen 38 yaşındaki Neşe Karaca'nın vücuduna kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Karaca kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Neşe Karaca gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Karaca'yı vurduktan sonra olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.