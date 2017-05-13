  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Silahlı Çatışmanın Arasında Kalan Kadın Vurularak Yaşamını Yitirdi

» »
Silahlı Çatışmanın Arasında Kalan Kadın Vurularak Yaşamını Yitirdi
İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayın yaşandığı sırada sokaktan geçen bir kadın, vücuduna kurşun isabet etmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1241/4 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın giderek alevlenmesi üzerine silahlar konuştu. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu, o sırada sokaktan geçen 38 yaşındaki Neşe Karaca'nın vücuduna kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Karaca kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Neşe Karaca gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Karaca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Karaca'yı vurduktan sonra olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 23:48
  • Hakkari’de Pkk/kck Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 23:28
  • Atatürk Havalimanı’nda Lüks Araçta Yangın12 Mayıs 2017 Cuma 23:18
  • Adana Ve Samsun Merkezli Dev Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 23:03
  • Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 22:48
  • Fetö’den Aranan Eski Hakim Bağ Evinde Yakalandı12 Mayıs 2017 Cuma 22:43
  • Bartın’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 22:13
  • Samsun’da Çakmak Gazı Parladı: 4 Çocuk Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 21:53
  • Cinayete İntihar Süsü Veren Zanlı Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 21:48
  • Oto Hırsızlığından 1 Kişi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 21:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti