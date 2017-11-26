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Silahlı Saldırgan Yakalandı

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Silahlı Saldırgan Yakalandı
Samsun'da bir kişiyi silahlı yaralayan genç ile olayı azmettirdiği iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi silahlı yaralayan genç ile olayı azmettirdiği iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahalesi Samsun Gögüs Hastalıkları Hastanesi park alanında önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç.(27) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen 19 yaşındaki Y.E.K. ile olayı azmettirdiği iddia edilen S.T.V.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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