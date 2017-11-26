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Silahlı saldırganlar tutuklandı

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Silahlı saldırganlar tutuklandı
Samsun'da bir kişiyi silahlı yaralayan genç ile olayı azmettirdiği iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.E.K. ve S.T.V. tutuklandı

Samsun'un İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi Samsun Gögüs Hastalıkları Hastanesi park alanında meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç.(27) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen 19 yaşındaki Y.E.K. ile olayı azmettirdiği iddia edilen S.T.V.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K. ve S.T.V. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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