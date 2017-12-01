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Silahlı Saldırıda Öldürülen Ak Partili Mercan’ın Duruşması Görüldü

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Silahlı Saldırıda Öldürülen Ak Partili Mercan’ın Duruşması Görüldü
AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan Mercan'ın yakınları, "AK Partili olduğumuz...

AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan Mercan'ın yakınları, "AK Partili olduğumuz için bizi sevmiyorlardı, dışlıyorlardı. Sürekli tehdit ediliyordu. Mercan çözüm süreci döneminde örgüt tarafından götürüldü, ardından birkaç defa daha da götürüldü. Ondan farklı taleplerde bulunmuşlar. Partisini çok seviyordu, baskı altındaydı" dedi.

30 Haziran gecesi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Orhan Mercan olayı ile ilgili dava Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Polat ve avukatları katılırken, Orhan Mercan'ın eşi Mehtap Mercan ile kardeşi Öznur Mercan ise müşteki olarak duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başlayan davada önce Polat savunma yaptı.

Daha sonra müşteki olarak ifade veren Mehtap Mercan, Polat'ı ilk kez gördüğünü söyledi. Eşinin AK Parti'ye gittiği için baskı gördüklerini kaydeden Mercan, "AK Partili olduğumuz için bizi sevmiyorlardı, dışlıyorlardı. Eşim sürekli tehdit ediliyordu. Eşim bunları bana anlatmazdı. Eğer eşimi öldüren Kemal Polat ise şikayetçiyim, hak yerini bulsun" diye konuştu.

Daha sonra müşteki olarak ifade veren Öznur Mercan da, ağabeyinin AK Parti yöneticisi olduğu için hakaretlere maruz kaldıklarını kaydetti. Ağabeyinin çözüm süreci döneminde terör örgütü tarafından götürüldüğünü dile getiren Mercan, "Ardından birkaç defa daha da götürüldü. Ondan farklı taleplerde bulunmuşlar. Ağabeyim partisini çok seviyordu, çok baskı altındaydı. İlçede yaşayan halk tarafından HDP'liler tarafından dışlandık" ifadelerinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı önümüzdeki aya erteledi.

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