Silahlı Saldırıda Yaralanan Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce silahlı saldırıya uğrayan eski Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bölük, tedavi gördüğü...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 1 ay önce silahlı saldırıya uğrayan eski Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bölük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölbaşı ilçesinde yaklaşık bir ay önce yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada pompalı silahla vurularak ağır yaralanan eski Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bölük, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. MHP'li eski Belediye Başkanı Yakup Odabaşı döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bölük, uzun yıllar da öğretmenlik yaptı. Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.