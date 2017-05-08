Silahlı Saldırıda Yaralanınca Arandığı Ortaya Çıkıp Gözaltına Alındı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan bir kişi polis tarafından arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan bir kişi polis tarafından arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.H.(42) kasığından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.H. tedavi altına alındı. S.H.'nin yapılan kimlik soruşturması sonucu borçtan ve basit yaralamadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.H., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.U.'yu yakalamaya çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.