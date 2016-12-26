Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama

Samsun'da 2 kişiye silahlı saldırı düzenleyip, 4 araç ile 2 eve kurşun isabet etmesi sonucu maddi hasara yol açtıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişiye silahlı saldırı düzenleyip, 4 araç ile 2 eve kurşun isabet etmesi sonucu maddi hasara yol açtıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik içesi Karşıyaka Mahallesi'nde önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.A.(22) ile S.T.(26) aralarında husumet bulunan S.İ.'yi (26) tabanca kabzası ile kafasına vurarak darp edip yaraladılar ve ardından da S.İ. ile akrabası M.İ.'ye (44) doğru tabanca ve tüfekle ateş açtılar. Her iki şahıs da silahlı saldırıdan yara almazken, tüfek ve tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 4 otomobil ile 2 eve isabet ederek maddi hasara sebep oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.G.A. ve S.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.G.A. ve S.T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.