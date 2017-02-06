  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

‘Silahlı Şiddet Haritası’na Samsunluların Tepkisi

» »
‘Silahlı Şiddet Haritası’na Samsunluların Tepkisi
Bir vakfın,basına yansıyan şiddet haberleri baz alınarak hazırladığı "Türkiye silahlı şiddet haritası"nda 2'inci sırada yer alan Samsun'da vatandaşlar...

Bir vakfın,basına yansıyan şiddet haberleri baz alınarak hazırladığı "Türkiye silahlı şiddet haritası"nda 2'inci sırada yer alan Samsun'da vatandaşlar bu durumun "işsizlik ve uyuşturucu" gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Umut Vakfı'nın 2016 yılında basına yansıyan silahlı cinayetlerin, şiddetin istatistikleri tutularak hazırladığı "şiddet (cinayet) haritası"na göre Türkiye'de silahlı olayların en çok yaşandığı ikinci il Samsun oldu. Araştırma, 2016'da yerel ve ulusal gazetelerdeki haberler taranarak yapıldı.

Samsunlular, bu durumu çeşitli nedenlere bağlayarak değerlendirdi. Samsun'da silahlı olayların fazla yaşanmasını vatandaşlar çeşitli nedenlere bağladı. Bazı vatandaşlar bu durumun eğitim, aile ve işsizlik gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise silahlı olayların uyuşturucu ve filmlerin etkisi ile meydana geldiği görüşünde. Gençler de durumu Samsun'un "hızlı bir şehir" olduğu şeklinde yorumladı.

Emniyet araştırmaya tepki göstermişti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada "Türkiye silahlı şiddet haritası"nı, "Aslı olmayan bilgilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, suç ve suçluyla mücadelede gece-gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir gayret ve motivasyonla başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Emniyet Teşkilatımızda üzüntüyle karşılanmıştır" şeklinde eleştirmişti.

‘Silahlı Şiddet Haritası’na Samsunluların Tepkisi

‘Silahlı Şiddet Haritası’na Samsunluların Tepkisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgisayarınız Suç Aleti Olabilir06 Şubat 2017 Pazartesi 09:33
  • Dağcılardan ‘Yasağı Kaldırın’ Çağrısı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:23
  • Akranları Okul Yolunda Onlar Yalın Ayak Yolda06 Şubat 2017 Pazartesi 09:23
  • Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Açılış Toplantısı 8 Şubat’ta Yapılacak06 Şubat 2017 Pazartesi 09:18
  • Morgan Freeman’lı Reklam Filmi Super Bowl’da Yayınlandı06 Şubat 2017 Pazartesi 09:18
  • Ordu’nun Derelerine Dizgin Vurulacak06 Şubat 2017 Pazartesi 09:13
  • İstanbul’un Can Çekişen Surları Havadan Görüntülendi06 Şubat 2017 Pazartesi 09:13
  • Telefonla Konuşabilmek İçin Damlara Ve Tepelere Çıkıyorlar06 Şubat 2017 Pazartesi 09:08
  • Cumhurbaşkanına “Komşunu Al Gel “Desteği06 Şubat 2017 Pazartesi 09:03
  • Pitbull İle 8 Yaşındaki Kızın Dostluğu Şaşırtıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti