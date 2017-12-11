Şile’deki Evinde Cinayete Kurban Giden Yönetmenin Cenazesi Adli Tıptan Alındı

Şile'deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin...

Şile'deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından çıkartıldı.

Şile'deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un adli tıpta işlemleri sona erdi. Uzun'un cenazesini adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından abisi ve yeğeni aldı. Adli tıptan çıkartılan ünlü yönetmenin cenazesini gören yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Uzun'un cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Çarşamba günü ise memleketi Balıkesir Gönen'de toprağa verilecek.