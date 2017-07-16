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Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Şili'nin başkenti Santiago'da aşırı yağışın ardından kar temizleme çalışmaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şili'nin başkenti Santiago'da aşırı yağışın ardından kar temizleme çalışmaları sırasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şili'nin başkenti Santiago'da kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede nadir olarak görülen kar yağışı nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yaklaşık 250 bin kişiye elektrik verilemediği bildirilirken, karı temizlemeye çalışan bir kişi de hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan habere göre, elektrik direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi de yaralandı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, çok sayıda spor müsabakası da ertelendi.

Meteoroloji yetkilileri, başkent Santiago'da 2007 yılından bu yana en şiddetli kar yağışı görüldüğünü aktardı.

Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili’de Kar Yağdı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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