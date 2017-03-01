Şili’deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 5’e Yükseldi

Şili'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Şili'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Hafta sonu Şili'de yaşanan sel felaketinin ardından hükümet ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıklamıştı. Bugün gelen haberlere göre ölü sayısının 5'e çıktığı açıklandı. Dün Valparaiso şehrinde yaşanan su kesintisinin ardından suyun tekrar verileceği açıklanmıştı ancak bugün Kamu ve İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Valparaiso'daki su kesintisinin giderilmediği ve kesintiden etkilenenlerin sayısının yüz binleri bulduğu açıklandı.

Öte yandan, Güney Amerika'nın kuzeyindeki bir çok ülke karnavallar ile eğlenirken, kıtanın güneyinde yer alan Şili'de sel ve su kesintileri yaşanıyor.