  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 15 °C

Silifke Belediyesi Yüksekokul Çevresine Cevre Düzenlemesi Yapıyor

» »
Silifke Belediyesi Yüksekokul Çevresine Cevre Düzenlemesi Yapıyor
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu MYO Müdürü Prof.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu MYO Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker'i ziyaret etti, belediye tarafından yüksekokul çevresinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmalarla ilgili Prof. Dr. Erdoğan Şeker'den bilgiler alırken, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde, talepte bulunan kurum ve kuruluşlara her zaman destek olduklarını açıkladı.

İlçede eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okulların başta fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Turgut, "Gerek ülkemiz gerekse ilçemiz için oldukça önemli olan yüksekokullarımız, gençlerimizin yetişmesinde ve iş hayatına atılmalarında önemli bir yere sahip. Yüksekokullar olduğu kadar ilkokullar, anasınıfları, ortaokullar ve liseler, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmasında önemli bir eğitim yuvasıdır. Bugünün çocuklarının ve gençlerinin en iyi eğitimi almaları noktasında okullara, kurum ve kuruluşlara he zaman destek verdik, talepler doğrultusunda da vermeye devam ediyoruz. Silifke Belediyesi ve şahsım olarak eğitime yardımcı olmak için adeta bir seferberliğimiz var. Ülkemizin geleceği, bugünümüzün çocukları. Onların en iyi şekilde eğitimlerini almalarını sağlamak hepimizin görevi. Çocuklarımızın başarılı ve mutlu olması için, dolayısıyla onların başarılarıyla anne-baba ve öğretmenlerimizin de mutlu olacağını bilerek, şu ana kadar önemli bir yolu kat ettik. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'un yüksekokul ziyaretine Başkan Yardımcıları Ömer Savar, Esen Tol ve Kültür Müdürü Üstün Zayim'de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksekokul Müdürü Erdoğan Şeker, "Başkanımıza hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz adına başarılı hizmetler verdi. Bizlerin taleplerine imkânları ölçüsünde her zaman destek oldu" dedi.

Silifke Belediyesi Yüksekokul Çevresine Cevre Düzenlemesi Yapıyor

Silifke Belediyesi Yüksekokul Çevresine Cevre Düzenlemesi Yapıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Smmmo Yönetiminden Vali Aktaş’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Erasmus Plus-mevlana-farabi Öğrenci Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Ak Parti Avanos Teşkilatı Mhp İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti02 Mart 2017 Perşembe 07:58
  • Başkan Taşçı: "Türk’ün Gücünü Tüm Dünyaya Göstereceğiz"02 Mart 2017 Perşembe 07:53
  • 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması02 Mart 2017 Perşembe 07:48
  • Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu02 Mart 2017 Perşembe 07:48
  • Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda Unvanı Kazandı02 Mart 2017 Perşembe 07:43
  • Artvin’de ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı’ Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 07:33
  • Eğitim Bir-sen Kuruluşunun 25. Yılında ‘Vefa Gecesi’ Düzenledi02 Mart 2017 Perşembe 06:33
  • Dsi 21. Bölge Müdürlüğü İki Proje İçin Sözleşme İmzaladı02 Mart 2017 Perşembe 06:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti