Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye giriş katında kurulan, Türkiye genelindeki Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular...

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye giriş katında kurulan, Türkiye genelindeki Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen, el emeği göz nuru ürünlerin satışına yönelik olarak Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Silifke Ceza İnfaz Kurumu Halka Açık Satış Mağazası törenle açıldı.

Halka Açık Satış Mağazasının açılışında konuşma yapan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, "Satış mağazasında vatandaşların beğenisine sunulan ürünler, cezaevlerinde kalan mahkum ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla cezaevindeki atölyelerde ürettikleri ürünler olup, mahkumlar gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmakta ve sigortaları kurumlarımızca ödenerek maaşlarını almaktadırlar. Böylece mahkumlarımızın hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte üretime katılmaları, rehabilite edilmeleri, iş ve meslek sahibi olmaları, topluma kazandırılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumunu, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumuna dönüştürmeyi ve kendi markamızı yaratıp geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde AR-GE çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

Açılışa Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Garnizon Komutanı Veli Canlı, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Faruk Güngör ve Nebi Kurtgöz, Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Rifat Yıldız, Silifke merkez ve mülhakat adliyelerinde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Silifke Baro Temsilcisi Gürhan Dölek, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Arbaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Mustafa Söylemez, İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, resmi kurumlarda görevli müdürler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, adliye personeli ve davetliler katıldı.

Açılışta katkılarından dolayı Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ile Mersin Barosu Başkanı Ali Er'e hediyeleri takdim edildi ve davetlilere yapılan ikramın ardından tören sona erdi.