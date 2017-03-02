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Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu

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Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan zararda, çiftçiyi yalnız bırakmayarak 386 Çiftçiye...

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan zararda, çiftçiyi yalnız bırakmayarak 386 Çiftçiye 850 bin 750 TL yardımda bulunduklarını söyledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyen Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, doğal afetlerden dolayı oluşan zararlarla ilgili çiftçiye yapılan yardımlar ve 2016 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen destekler konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Silifkeli çiftçilerin yaşanan fırtına ve 20 gün süren aralıksız kar yağışından etkilendiğini, zarar gören çiftçilere Afat ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardımlar yapıldığını belirten Kaymakam Cinbir, "Olumsuz hava şartlarından dolayı oluşan zararlar tarafımızdan tespit edildi. Zarar gören çiftçilerimizi zararlarına göre 9 ayrı kategoriye ayırdık. İlk etapta acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 6 çiftçiye Bin 250 TL, 130 Çiftçiye Bin 500 TL, 86 Çiftçiye 2 Bin TL, 65 Aileye 2 Bin 250 TL, 38 Çiftçiye 2 Bin 750 TL, 29 Çiftçiye 3 Bin 250 TL, 11 Çiftçiye 3 Bin 750 TL, 18 Çiftçiye 4 Bin TL ve 9 Çiftçi ailesine de 5 Bin TL olmak üzere 386 Çiftçi ailesine 850 Bin 750 TL para yardımında bulunduk. Yapılan yardımların 383 Bin TL'si Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılırken, 467 Bin 750 TL'si Afat tarafından karşılandı" dedi.

Silifke'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2016 yılında 19 Milyon 248 Bin 156 TL değerinde yardımların yapıldığını belirten Kaymakam Şevket Cinbir, "Kaymakamlık olarak çalışıp üretiyoruz. İlçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerini tek tek belirleyip Silifke Kaymakamlığı olarak hiç kimseyi ıskalamamaya çalışıyoruz. 2016 Yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 15 Bin 505 kişi faydalanmıştır. Bu yardımlar nakit, sağlık, eğitim, şartlı gebelik, gıda, kömür, tıbbi malzeme, eğitim materyali, öğrenci barınma, eşi vefat edene dul yardımı, engelli yardımı, engelli yakını yardımı, yaşlı aylığı, ev eşyası, tek seferlik yardımlar, barınma yardımı, terörden zarar gören ailelere yardım, evi yanan ailelere yardım, muhtaç asker çocuklarına ile öksüz ve yetim yardımları şeklinde yapılmıştır" dedi.

Silifke ve çevresinde devlet yatırımlarının devam ettiğini 2015 yılında 500 milyon, 2016 yılında ise 600 milyon civarında yatırımların yapıldığını ve bir çoğunun devam ettiğini belirten Kaymakam Cinbir, "Devletimiz, hükümetimiz bölgemizde bir çok yatırım yapmaktadır. Bazıları ise hala devam etmektedir. Bizler de Silifke Kaymakamlığı olarak yapılan yatırımları yakından takip ediyoruz. Silifke her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Silifke'nin zaten var olan potansiyeli bir bir harekete geçiriliyor. Bu yatırımların yapılmasında ve Silifke'nin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Kalkınma Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz sayın Lütfi Elvan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu

Silifke Kaymakamlığı, 386 Çiftçiye 850 Bin 750 Tl Yardımda Bulundu

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