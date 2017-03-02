Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda Unvanı Kazandı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası,11. Dönem Akreditasyon döneminde çalışmalarını tamamladıktan sonra denetimden geçip Akreditasyon Belgesini aldı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası,11. Dönem Akreditasyon döneminde çalışmalarını tamamladıktan sonra denetimden geçip Akreditasyon Belgesini aldı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar TOBB'de yapılan Akreditasyon sertifika töreninde belgesini, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin elinden aldı.

Oda çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kaynar, "Akretide olan Oda ve Borsalarımız, Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline gelmişlerdir. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar. Kısaca Akreditasyon Sistemin amacı, Türk Oda Borsa Sisteminin; Oda Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Türkiye'deki Oda ve Borsaların birbiri ile olan bağını güçlendiren, üyelerine kaliteli hizmet sunan, hizmet derecesi ve fiziki açıdan beş yıldız kriterine ulaşan Odamız artık daha kaliteli hizmet verecektir" dedi.