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Silifke’de 2. Çağla Ve Kültür Şenlikleri Düzenlenecek

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Silifke’de 2. Çağla Ve Kültür Şenlikleri Düzenlenecek
Silifke Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Işıklı Mahallesinde ilki gerçekleştirilen Çağla Festivali ve Kültür Şenliklerinin bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Silifke Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Işıklı Mahallesinde ilki gerçekleştirilen Çağla Festivali ve Kültür Şenliklerinin bu yıl ikincisi düzenlenecek. 12 Mart Pazar günü yapılacak şenlikte, birbirinden hareketli şarkı ve türküleriyle Ankaralı Ayşe Dinçer sahne alacak.

Işıklı ile Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği ve Silifke Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Çağla Festivalinin bu yılda Işıklı Orta Okulu Bahçesinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yörenin tanıtımını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festivalin ikincisini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Çağla Festivalimizi bu yıl daha coşkulu ve daha kapsamlı hale getirdik. Açılış konuşmalarıyla başlayan şenliğimizde stand gezileri, yarışmalar, yemek ikramı, Silifke Belediyemiz Halk Oyunları Grubunun gösterileri, Silifke Belediyemiz Tiyatro Topluluğunun gösterileri ve yine belediyemiz fasıl grubunun muhteşem konseri var. Ayrıca bütün bu etkinliklerimizin hemen ardından yöre sakinlerimizin de yoğun talebi üzerine Ankaralı Ayşe Dinçer ses sanatçımızı halkımızla buluşturacağız. Umarım ki bu tür şenliklerimiz önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlara öncülük eder.

Böyle birlikteliklerimiz sayesinde yöremizi, tarım ürünlerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü ve sosyal yaşantımızı tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz. Bizim olan değerlerimiz nasıl bize sapasağlam geldiyse, bize düşen de bu değerlerimize sahip çıkıp, eksiltmeden, bilakis üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe aktarmaktır. İlçemizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, kısacası "merkez ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Silifke'nin gerçekleşmesi" hep hayalimiz, önceliğimiz ve hedefimiz olmuştur. Çağla Festivali ve Kültür Şenliklerimizin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Işıklı Mahallesi'nde böyle bir şenliğin ikinci kez düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Işıklı ve Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, "Mahallemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle ilçemizin en önemli köyleri arasında yer almaktadır. Çağla meyvesi de en önemli geçim kaynaklarımız arasındadır. Yöremizi, tarım ürünlerimizi ve köyümüzün bütün güzelliklerini böyle şenliklerde tanıtmaya devam edeceğiz. Derneğimiz ve yöremiz insanlarıyla birlikte böylesi bir başarıya imza atan belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı 12 Mart 2017 Pazar Günü Işıklı Ortaokulu bahçesine bekliyoruz" dedi.

Silifke’de 2. Çağla Ve Kültür Şenlikleri Düzenlenecek

Silifke’de 2. Çağla Ve Kültür Şenlikleri Düzenlenecek

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