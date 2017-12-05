  • BIST 106.260
  • Altın 156,738
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Silivri’de 2 Kaza: 2 Ölü

» »
Silivri’de 2 Kaza: 2 Ölü
Silivri'de D-100 karayolunda farklı noktalarda meydana gelen 2 kazada, ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de D-100 karayolunda farklı noktalarda meydana gelen 2 kazada, ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk kaza, Silivri D-100 karayolu Araptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikadan çıkarak evine gitmeye çalışan 30 yaşındaki Burhan A., üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalıştığı esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan ticari bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı şeridine düşen genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililere seslenen Işık Kızıl isimli vatandaş, "Burada tel örgü yok, ışıklandırma yok, üst geçit var ama alttan geçiyorlar. Buraya tel örgü çekilsin. Burada okul var, okuldaki öğrenciler de alttan geçiyor. Tel örgü ve ışıklandırma istiyoruz" diyerek yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Salih Özkan isimli vatandaş da yaşanan ölümlü kazaya tepki göstererek, "Bu bir değil iki değil, öğrenciler de geçiyor. Kimsenin canı yanmasın. Biraz ileride de okul var, orada da öğrenciler yoldan geçiyor. Tel örgü çekilirse en azından caydırıcı olur da öğrenciler geçmez. İnşallah bir daha bu tür olaylar başımıza gelmez" dedi.

İkinci kaza ise yine D-100 karayolu Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Muhammed Server, yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki özel bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayaların ölümüne sebep olan sürücüler gözaltına alındı. Her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hurdaya Dönen Tırdan Sağ Kurtuldu05 Aralık 2017 Salı 20:38
  • Tırın Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti05 Aralık 2017 Salı 20:28
  • Güçlendirilerek Tuzaklanan 2 Patlayıcı Ele Geçirildi05 Aralık 2017 Salı 20:18
  • Merasim Sokak’taki Terör Saldırısı Davası 26 Şubat 2018’e Ertelendi05 Aralık 2017 Salı 20:18
  • Isparta’daki Fetö/pdy Çatı Davası Sanıklarından İlginç Savunmalar05 Aralık 2017 Salı 20:08
  • Karaman’da Polise Ateş Açıp Kaçan Ve Mersin’de Yakalanan Zanlılar Tutuklandı05 Aralık 2017 Salı 20:03
  • İnternetten Tanıştığı Şahısla Kaçan Genç Kız, Kastamonu’da Bulundu05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Diyarbakır’daki Feci Kazada Otomobil İkiye Ayrıldı: 2 Ölü, 2 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:48
  • Midyat’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:43
  • Saruhanlı’da Trafik Kazası: 6 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 19:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti