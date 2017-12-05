Silivri’de 2 Kaza: 2 Ölü

Silivri'de D-100 karayolunda farklı noktalarda meydana gelen 2 kazada, ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de D-100 karayolunda farklı noktalarda meydana gelen 2 kazada, ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk kaza, Silivri D-100 karayolu Araptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikadan çıkarak evine gitmeye çalışan 30 yaşındaki Burhan A., üst geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalıştığı esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan ticari bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı şeridine düşen genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililere seslenen Işık Kızıl isimli vatandaş, "Burada tel örgü yok, ışıklandırma yok, üst geçit var ama alttan geçiyorlar. Buraya tel örgü çekilsin. Burada okul var, okuldaki öğrenciler de alttan geçiyor. Tel örgü ve ışıklandırma istiyoruz" diyerek yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Salih Özkan isimli vatandaş da yaşanan ölümlü kazaya tepki göstererek, "Bu bir değil iki değil, öğrenciler de geçiyor. Kimsenin canı yanmasın. Biraz ileride de okul var, orada da öğrenciler yoldan geçiyor. Tel örgü çekilirse en azından caydırıcı olur da öğrenciler geçmez. İnşallah bir daha bu tür olaylar başımıza gelmez" dedi.

İkinci kaza ise yine D-100 karayolu Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Muhammed Server, yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki özel bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayaların ölümüne sebep olan sürücüler gözaltına alındı. Her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.