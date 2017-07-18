Silivri’de Aracıyla Akıntıya Kapılan Vatandaş Son Anda Kurtarıldı

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından Silivri'de aracıyla sel suları altında kalan bir kişi, son anda kurtarıldı.

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından Silivri'de aracıyla sel suları altında kalan bir kişi, son anda kurtarıldı.

İstanbul'da birçok ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası Silivri Gümüşyaka'da birçok bina sular altında kaldı. Aracı suya gömülen bir şahıs ise aracının içinde mahsur kaldı. Aracın akıntıya kapılmasıyla korku dolu dakikalar geçiren vatandaş, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. Şahsa botlarla ulaşan ekipler, son anda kurtardı.