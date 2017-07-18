Silivri’de Evlerdeki Sular Tahliye Edilmeye Başlandı

İstanbul'da sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Silivri'de evleri basan sular tahliye edilmeye başlandı.

İstanbul'da sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Silivri'de evleri basan sular tahliye edilmeye başlandı.

İstanbul'u sabah saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış birçok yerde sele neden oldu. Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden Silivri de sular altında kaldı. Birçok noktadan harekete geçen itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler su basan evlere giderek, mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı. Kurtarma çalışmalarının ardından evleri basan sular tahliye edilmeye başlandı.