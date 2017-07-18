Silivri’de Mahsur Kalanlar Botlarla Kurtarılıyor

İstanbul'da yağıştan en çok etkilenen Silivri'de mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları sürerken, sular içerisindeki ara sokaklar botların içerisinden...

İstanbul'da yağıştan en çok etkilenen Silivri'de mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları sürerken, sular içerisindeki ara sokaklar botların içerisinden görüntülendi.

İstanbul'u etkili olan şiddetli yağışın ardından Silivri'nin birçok bölgesi sular altında kaldı. Ara sokakları tamamen sularla dolan ilçenin Gümüşyaka beldesinde itfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı. Ara sokaklarda oluşan su birikintileri ve evlerinde mahsur kalanlar ise botların içerisinden görüntülendi. Görüntülerde sokakların tamamen su ile dolu olduğu, bazı sokaklarda vatandaşların ise evlerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

Gün içerisinde 400-500 kadar vatandaşı tahliye ettiklerini aktaran itfaiye ekiplerinin botlarla kurtarma çalışmaları sürüyor.