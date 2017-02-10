Silivri’de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyo

Silivri'de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Silivri'de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre adresi takibe alan polis ekipleri geçtiğimiz salı günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.A.(38) isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 818 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda bidon, kova ile şişede sıvı katı ve toz kimyasal malzemeler, cam fanus, karıştırıcı ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptıkları aramalar görülüyor. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evde çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçiriliyor.

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, evi kiralayan kişinin B.K. (62) olduğunu belirleyerek harekete geçti. Esenyurt'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. ve yanında bulunan Türkmenistan uyruklu kadın M.S.(45) gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadının da adresinde yapılan aramalarda çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden evi kiralayan B.K. tutuklanırken, M.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.Türkmenistan uyruklu M.S.'ninde sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.