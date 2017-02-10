  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Silivri’de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyo

» »
Silivri’de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyo
Silivri'de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Silivri'de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre adresi takibe alan polis ekipleri geçtiğimiz salı günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.A.(38) isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 818 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda bidon, kova ile şişede sıvı katı ve toz kimyasal malzemeler, cam fanus, karıştırıcı ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptıkları aramalar görülüyor. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evde çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçiriliyor.

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, evi kiralayan kişinin B.K. (62) olduğunu belirleyerek harekete geçti. Esenyurt'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. ve yanında bulunan Türkmenistan uyruklu kadın M.S.(45) gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadının da adresinde yapılan aramalarda çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden evi kiralayan B.K. tutuklanırken, M.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.Türkmenistan uyruklu M.S.'ninde sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aihm’nden Bebek Ölümüne 67 Bin Euro’luk Emsal Karar10 Şubat 2017 Cuma 13:18
  • Norveçli Turiste Kapkaç10 Şubat 2017 Cuma 13:08
  • Denizli’de Fetö/pdy’ye İlişkin İlk Karar Verildi10 Şubat 2017 Cuma 12:58
  • Sivas’ta Fetö’den 3 Eski Polis Tutuklandı10 Şubat 2017 Cuma 12:53
  • Cebeci Kampüsü’nde Khk Protestosuna Polis Müdahale Etti10 Şubat 2017 Cuma 12:53
  • Bartın’da Fetö Operasyonları: 14 Gözaltı10 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • Bolu’da Fetö’nün ’Abi’ Ve ’Abla’sı 2 Kişi Tutuklandı10 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • Freni Patlayan Araç Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 2 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Karaman’da İki Kardeş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Samsun’da Bylock’tan Gözaltına Alınan 28 Polis Adliyeye Sevk Edildi10 Şubat 2017 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti