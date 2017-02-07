Silopi’de Başarılı Öğrencilere Kaymakamdan Ödül

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler, Kaymakam...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23-24 Kasım 2016 tarihinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler, Kaymakam Savaş Konak tarafından ödüllendirildi.

İlçe genelinde yapılan sınavlarda en iyi derece yapan 15 öğrenci Kaymakam Savaş Konak tarafından makamında ağırlandı. Ziyarete Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Eğitim, Öğretim Sorumlusu Fazilet Işık ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler hakkında bilgi alan Kaymakam Savaş Konak daha sonra öğrencileri bilgisayar ile ödüllendirildi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, kendilerini makamında kabul eden Kaymakam Savaş Konak'a teşekkür etti.

Kaymakam Savaş Konak daha sonra başarılı olan öğrenciler ile hatıra fotoğraf çektirdi.