Silopi’de En Güzel İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu İlkokulunda İstiklal Marşı yarışması düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu İlkokulunda İstiklal Marşı yarışması düzenlendi.

Yarışmaya, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisi 13 kişi katıldı. Okul bahçesinde öğrenci ve velilerin de katıldığı yarışmanın finalinde İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan 4-D sınıfı öğrencisi Esma Hasanoğlu birinci, 4-E sınıfı öğrencisi Halil İbrahim Öğmen ikinci, 3-E sınıfı öğrencisi Irmak Alioğlu ise üçüncü seçildi. Dereceye giren öğrencilere okul yönetimi tarafından ödül verildi. Öğrenciler, ilçede en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasında okullarını temsil edecek.