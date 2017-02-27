Silopi’de En Güzel İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu İlkokulunda İstiklal Marşı yarışması düzenlendi.
Yarışmaya, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisi 13 kişi katıldı. Okul bahçesinde öğrenci ve velilerin de katıldığı yarışmanın finalinde İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan 4-D sınıfı öğrencisi Esma Hasanoğlu birinci, 4-E sınıfı öğrencisi Halil İbrahim Öğmen ikinci, 3-E sınıfı öğrencisi Irmak Alioğlu ise üçüncü seçildi. Dereceye giren öğrencilere okul yönetimi tarafından ödül verildi. Öğrenciler, ilçede en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasında okullarını temsil edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.