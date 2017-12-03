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Silopi’de Engelliler, Engelsiz Yaşam İçin Yürüdü

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Silopi’de Engelliler, Engelsiz Yaşam İçin Yürüdü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen engelli vatandaşlar, engelsiz yaşam için yürüyüş yaptı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen engelli vatandaşlar, engelsiz yaşam için yürüyüş yaptı.

Silopi'de özel bir rehabilitasyon merkezi öncülüğünde bir araya gelen engelliler, ilçe merkezinde bulunan 2'nci Cadde'de yaklaşık 300 metre yürüyerek, seslerini duyurmaya çalıştı. Yol kenarındaki vatandaşlar da yürüyüş esnasında engellileri alkışlayarak destek oldu. Yürüyüş sonrasında engelliler adına basın açıklamasını yapan Ziya Tosun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplum olarak tüm insanları olduğu gibi kabullenebilmenin toplumsal davranış olduğunu aktaran Tosun, "Farklılıklara tahammül edebilmek, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması çok önemlidir. Çünkü onlar da bu toplumun bir parçasıdır" dedi.

Daha sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinliklerle program devam etti. Kürtçe şarkılar eşliğinde bir süre halay çeken engelliler, daha sonra şiir okuyarak engellilerin toplum içinde önem tanıması gerektiğini vurguladı. Etkinlik yapılan yarışmalar ve boyalı el baskısı ile son buldu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bilen ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürü Bülent Ahmet Haşimoğlu da katıldı.

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