Silopi’de Kadınlar Kanser Hakkında Bilgilendirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cizre KETEM doktorları tarafından kadınlara yönelik kanser eğitimi verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cizre KETEM doktorları tarafından kadınlara yönelik kanser eğitimi verildi.

Silopi Belediyesi Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda kadınlara yönelik kanser eğitimi verildi. Cizre Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) doktorları tarafından verilen eğitime Silopili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kanserde erken tanı ve mücadele yöntemleri hakkında slayt eşliğinde yapılan sunumda kadınlar bilgilendirildi. Slayt bitiminde KETEM görevlileri etkinliğe katılan kadınların sorularını cevaplandırdı.

Kanser hastalıkları hakkında bilgi edindiklerini anlatan Cansel Çağlar, "Kanserin çeşitlerini öğrendik. Kanser ile mücadeleyi öğrendik. Daha da bilgilendik. Teşekkür ediyorum" dedi.

Seminere katılan Güler Canoruç da "Kanser ile mücadele için buraya geldik. Onlardan çok şey öğrendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu konuda çok bilgilendirdiler" diye konuştu.

Silopi Belediyesi Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen ise seminer hakkında şunları söyledi:

"Bugün Silopi Belediyesi Kadın destek Merkezimizde kadınlarımıza yönelik Cizre KETEM'den gelen doktorlarımızla tarafından kanserde erken teşhis ve gebelik üzerine bir seminer düzenledik. Bu seminere katılan doktor Necla hanım ve ebesine aynı zamanda katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce bu tür etkinlikler ilçemizde yapılamıyordu. Şimdi çok daha rahat bu tür etkinliklerimizi bayanlarımız için yapıyoruz. İnşallah kadınlarımız için daha iyi şeyler yapacağız".