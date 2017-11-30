Silopi’de Kız Çocuğunun Yaralandığı Kapan Olayıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde bir kız çocuğunun ayağının sıkıştığı güvenlik kapanıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde,...

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde bir kız çocuğunun ayağının sıkıştığı güvenlik kapanıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde, 2 polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 10.00 sıralarında Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1. Cadde kapama noktasında Çiğdem Başak isimli bir kız çocuğunun bisikletiyle açılır-kapanır yol kesicinin üzerinden geçtiği sırada yol kesicinin kapanması sonucu sol bacağının sıkıştığı anımsatıldı. Açıklamada, olay yerine çağrılan 112 ve 110 ekipleri marifetiyle Başak'ın ayağının sıkıştığı yerden kurtarıldığı hatırlatılarak, "Başak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan ameliyatı sonrası tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından görevli 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.