Silopi’de Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Sefine-i Nuh-Der tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Sefine-i Nuh-Der tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenledi.

Peygamber Sevdalıları Platformu Silopi koordinatörü Sefine-i Nuh Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Hafız Molla Tamer Alioğlu tarafından Kur'an tilaveti ile başlarken, akabinde ses sanatçıların seslendirdiği ezgi ve ilahiler katılımcılara manevi hava yaşandı. Silopi İlahi Grubunun okuduğu Kürtçe Mevlidi Şerifin ardından programa konuşmacı olarak katılan Kerbela Şanlı Kürtçe konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlik ilahilerin ardından dua okunmasıyla sona erdi.