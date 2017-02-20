Silopi’de Okul Müdürlerine Seminer Verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, okul müdürlerine okullarının daha güzel olması için öğrenciler ile iletişimlerine dikkat etmeleri gerektiğini, öğrencilere sevgi dolu davranmaları gerektiğini vurguladı. Müdürlere görevlerini de hatırlatan Dayanan, "Siz nasıl insanlarsanız öğrencileriniz de öyle olacaktır. Ailesine, milletine, devletine saygılı ve faydalı bireyleri yetiştirecek olan sizlersiniz. Silopi artık eğitimdeki başarılarıyla anılmalı ve biz bunu da başaracağız. Bu çocukları bu gençleri biz yetiştiriyoruz nasıl bir toplum istiyorsak öyle inşa ederiz" dedi.