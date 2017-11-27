Silopi’de Seminer Veren Yazara Plaketli Teşekkür

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere yönelik medeniyet ve şiir adlı seminerler veren Şair Yazar Cevat Varlı'ya Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilere yönelik medeniyet ve şiir adlı seminerler veren Şair Yazar Cevat Varlı'ya Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği tarafından plaket verildi.

Girik Amo Derneği tarafından Silopi'ye davet edilen ve 3 gün boyunca çeşitli okullarda öğrencilere yönelik seminerlerde bulunan Şair-Yazar Cevat Varlı programını tamamladı. Yüzlerce öğrenciye seminer veren Varlı ilçede gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Girik Amo Derneği Başkanı Kemal Özdemir davetlerine icabet ederek İstanbul'dan Silopi'ye gelerek seminerlerde bulunan şair yazara plaket takdim etti. Plaketi alan Varlı dernek başkanı Özdemr'e teşekkür etti.