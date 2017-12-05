Silopi’de Trafik Kazası: 1 Ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Silopi ilçe merkezi Cizre karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametine giden S.K. yönetimindeki 42 AJL 82 araç ile karşıya geçmeye çalışan Taybet Boynuz'a (33) çarptı. Kazada ağır yalanan Boynuz, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.