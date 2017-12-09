Silopi’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında bulunan İl Özel idare Müdürlüğüne ait tır parkı önünde meydana gelen trafik kazasında...

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında bulunan İl Özel idare Müdürlüğüne ait tır parkı önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi istikametine doğru gelen M.Ç. yönetimindeki 33 FA 002 otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yoldan çıktı. Araçta bulunan sürücü M.Ç yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan M.Ç., 112 acil servis ambulansı ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.