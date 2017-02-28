Silopili Engelli Kıza Rize’den Yardım

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan engelli kıza tekerlekli sandalye gönderdi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan engelli kıza tekerlekli sandalye gönderdi.

Silopi'de doğuştan engelli 12 yaşındaki Ebru Tuncay'ın tekerlekli sandalye hayalini Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap gerçekleştirdi. Rize Belediyesinden gönderilen tekerlekli sandalye Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer aracılığı ile Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden engelli kıza teslim edildi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Ebru Tuncay tekerlekli sandalye gönderen belediye başkanına teşekkür etti. Yardımı engelli kıza ulaştıran engelli dernek başkanı Abdullah Süer, "Bu tekerlekli sandalyeyi bize Rize'den gönderen sayın Reşat Kasap'a teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerini her zaman bekliyorum. Engelli kardeşlerime sahip çıktığı içinde Allah ondan razı olsun" dedi.