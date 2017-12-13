Silvan’da 100 Öğrencide Bit Olduğu Tespit Edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okulda yapılan sağlık taramasında 100 öğrencide bit tespit edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okulda yapılan sağlık taramasında 100 öğrencide bit tespit edildi. İlçe Kaymakamı Adem Çelik, konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bir ilkokulda sağlık taraması yapıldı. Taramada, okulun 100 öğrencisinde bit olduğu tespit edildi. Çocuğunun okuduğu okulda bit salgını olduğunu duyan Nedim Dicle, "Okulda bit olduğu tespit edildiğinin haberini duydum. Bunun üzerine okula geldim. Okul yönetimi ile görüştüm. Okul yönetimi yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi. Ben de çocuğumu aldım. Gereken ilaçları alarak evde temizliğe başladık" dedi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik ise, olayla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.