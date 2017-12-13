  • BIST 109.233
  • Altın 153,431
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5151
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Silvan’da 100 Öğrencide Bit Olduğu Tespit Edildi

» »
Silvan’da 100 Öğrencide Bit Olduğu Tespit Edildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okulda yapılan sağlık taramasında 100 öğrencide bit tespit edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir okulda yapılan sağlık taramasında 100 öğrencide bit tespit edildi. İlçe Kaymakamı Adem Çelik, konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bir ilkokulda sağlık taraması yapıldı. Taramada, okulun 100 öğrencisinde bit olduğu tespit edildi. Çocuğunun okuduğu okulda bit salgını olduğunu duyan Nedim Dicle, "Okulda bit olduğu tespit edildiğinin haberini duydum. Bunun üzerine okula geldim. Okul yönetimi ile görüştüm. Okul yönetimi yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi. Ben de çocuğumu aldım. Gereken ilaçları alarak evde temizliğe başladık" dedi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik ise, olayla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 Adımda Özgüven Eksikliğinden Kurtulun13 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Saç Ekiminde 4 Aşamaya Dikkat13 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Uzmanlar Kalp Krizi Vakalarında Gözden Kaçırılan Noktaları Anlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 10:33
  • Sezaryen Oranının Düşürülmesi İçin Büyük Adım13 Aralık 2017 Çarşamba 10:28
  • ’İlköğretim Çocuklarında İdrar Kaçırma Taraması’ Çalışması Yürütülüyor13 Aralık 2017 Çarşamba 10:28
  • Kabızlıktan Kurtulmanın Yolları13 Aralık 2017 Çarşamba 09:53
  • Roman Mahallesinde Sağlık Taraması13 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Güzel Ellerin Sırrı Doğada Saklı13 Aralık 2017 Çarşamba 09:43
  • Günde 2 Litre “Pi Suyu” İçin13 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
  • Konya’da, ‘Kalbim Tekrar Sevecek’ Yürüyüşü13 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti