Silvan’da Ses Yarışması Düzenlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilk, orta ve liseler arası Ses Yarışması düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilk, orta ve liseler arası Ses Yarışması düzenlendi.

Silvan ilçesinde ilk, orta ve liseler arası, merkez ve köy okullarından 58 öğrencinin katılımı ile Ses Yarışması düzenlendi. Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmayı Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Silvan Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmada, 58 öğrenciden 11'i dereceye girdi. Yarışmada, Malabadi Anadolu Lisesi öğrencisi Dilan Gör birinci, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Eylem Aran ikinci, Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerinden Emre Yeniada üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik ile Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa verdi.