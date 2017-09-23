Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ulaşım ve stratejik olarak belirlenen alana inşa edilen kademe binasının, Simav Belediyesi'nin tüm birimlerine hizmet vereceğini belirtti. Özkan, " Belediyemize ait çok sayıda aracın bakım onarım ve tamiratının yapılabileceği ikmal binası, Fen İşleri Müdürlüğü ile jeotermal servisi başta olmak üzere, bir çok birime hizmet verecek. İlçemizin şantiye alanına döndüğü son günlerde, araçlarımızın bakım ve onarımları da bu merkezde yapılacak. Bir tamirhanenin yer alacağı kademe binasında depolama bölümü de bulunacak. Kademe binamızın tamamlanmasıyla ilgili birimlerimiz taşınacak. Simav'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)