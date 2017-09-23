Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ulaşım ve stratejik olarak belirlenen alana inşa edilen kademe binasının, Simav Belediyesi'nin tüm birimlerine hizmet vereceğini belirtti. Özkan, " Belediyemize ait çok sayıda aracın bakım onarım ve tamiratının yapılabileceği ikmal binası, Fen İşleri Müdürlüğü ile jeotermal servisi başta olmak üzere, bir çok birime hizmet verecek. İlçemizin şantiye alanına döndüğü son günlerde, araçlarımızın bakım ve onarımları da bu merkezde yapılacak. Bir tamirhanenin yer alacağı kademe binasında depolama bölümü de bulunacak. Kademe binamızın tamamlanmasıyla ilgili birimlerimiz taşınacak. Simav'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)
- BIST 104.123
- Altın 145,971
- Dolar 3,4910
- Euro 4,1702
- Samsun 21 °C
- İstanbul 16 °C
- Ankara 11 °C
- İzmir 18 °C
- Ordu 19 °C
- Sinop 19 °C
- Giresun 21 °C
- Amasya 19 °C
- Rize 18 °C
- Trabzon 23 °C
- Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı
- Matbaacılardan Sadıkoğlu’na Destek Sözü
- Eski Müslüman Kardeşler Lideri Mehdi Akif Hayatını Kaybetti
- 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil Edildi
- İshak Gazel: "İl Takımları Profesyonel Ligde Olmalı"
- Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı Kalkındıracak
- Kamil Saraçoğlu: "Kütahyaspor’a Sahip Çıkmak Sadece Belediyenin Görevi Değil"
- Usame Doğan, Mttb’nin Kütahya İl Başkanı Oldu
- Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda
- Şaphane’de Asırlık Gelenek
- Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci
- Simav’da Hizmet Dayanışması
- Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor
- 6 Ülkeden 38 Genç Diyarbakır’da Buluştu
- Engeli, Hayalini Engelleyemedi
Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar HızlandıKütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı...
Matbaacılardan Sadıkoğlu’na Destek SözüMalatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Eski Müslüman Kardeşler Lideri Mehdi Akif Hayatını KaybettiMüslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 2004 ile 2010 tarihleri arasında liderliğini yapan Mehdi Akif, 89 yaşında Kahire'de hayatını kaybetti.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil EdildiKütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı...
Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı KalkındıracakFrigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) Encümen toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi...
- Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı
- Matbaacılardan Sadıkoğlu’na Destek Sözü
- Eski Müslüman Kardeşler Lideri Mehdi Akif Hayatını Kaybetti
- 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kütahya’nın Tüm İlçeler Dahil Edildi
- Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı Kalkındıracak
- Usame Doğan, Mttb’nin Kütahya İl Başkanı Oldu
- Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda
- Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci
- Simav’da Hizmet Dayanışması
- Engeli, Hayalini Engelleyemedi
- Amerika’da Sandığı Nişanlısı Karşısına Çıktı, Gelen Teklifle Şok Oldu
- Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin Temeli Atıldı
- Duyan Oraya Koştu
- Suriyeli Çocukların Artık Bir Kardeşi Var
- Ato Başkanı Baran, Siirt Tso Seçimlerinde Güven Kuzu’ya Destek Çıktı
- Toroslar Belediyesi’nden 5 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği
- ’Afad’ın Yüksek İrtifada Ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi Sona Erdi
- Yenimahalleli Şehit Pilot, Batıkent’te Ölümsüzleşti
- Kocaeli Kodluyor Yarışması Hazırlıkları Devam Ediyor
- Muratpaşa Alzheimer’e Dikkat Çekti
1/20
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
- UĞUR OKULLARI'NDAN EĞİTİME DEV YATIRIM
- EZGİLİLER, 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR
- 'Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum'
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.