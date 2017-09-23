  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 23 °C

Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı

» »
Simav Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Projelendirilen Makine Ve İkmal Binası İçin Çalışmalar Hızlandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yapımına başlanan imalat ve tadilat ile makine ikmal binası inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ulaşım ve stratejik olarak belirlenen alana inşa edilen kademe binasının, Simav Belediyesi'nin tüm birimlerine hizmet vereceğini belirtti. Özkan, " Belediyemize ait çok sayıda aracın bakım onarım ve tamiratının yapılabileceği ikmal binası, Fen İşleri Müdürlüğü ile jeotermal servisi başta olmak üzere, bir çok birime hizmet verecek. İlçemizin şantiye alanına döndüğü son günlerde, araçlarımızın bakım ve onarımları da bu merkezde yapılacak. Bir tamirhanenin yer alacağı kademe binasında depolama bölümü de bulunacak. Kademe binamızın tamamlanmasıyla ilgili birimlerimiz taşınacak. Simav'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Simav’da Hizmet Dayanışması23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Engeli, Hayalini Engelleyemedi23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Amerika’da Sandığı Nişanlısı Karşısına Çıktı, Gelen Teklifle Şok Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin Temeli Atıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Avusturya’dan Türk Piyanistlere Çifte Ödül23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Duyan Oraya Koştu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
  • Suriyeli Çocukların Artık Bir Kardeşi Var23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti