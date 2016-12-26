Simav Gölcük Yaylası’ndaki Krater Gölü Buz Tuttu

Simav Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının sıfırın atında 10 dereceye kadar düşmesiyle kalın bir buz tabakasıyla kaplandı.

Simav Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının sıfırın atında 10 dereceye kadar düşmesiyle kalın bir buz tabakasıyla kaplandı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 1450 rakımlı Gölcük gölü buz tuttu. Doğa harikası Simav Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu donarken, muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının 15 santimetre olduğu tabiat parkında, Eynal kaplıcalarından gelen tatilciler göl çevresindeki yolda yürüyüş yaparak doğa fotoğrafları çektiler.

Katran dağı ile bitişik durumdaki Gölcük Dağı'nın en yüksek tepesi olan 1513 rakımlı Taştepe görülmeye değer kar manzaraları ile doğa fotoğrafçılarına ev sahipliği yapıyor. (EFE)