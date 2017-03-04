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Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı

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Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı
Kütahya'nın Simav ilçesindeki okullarda, iş sağlığı ve iş eğitimleri kapsamında yangına müdahale ve yangın sırasında yapılması gerekenler konusunda...

Kütahya'nın Simav ilçesindeki okullarda, iş sağlığı ve iş eğitimleri kapsamında yangına müdahale ve yangın sırasında yapılması gerekenler konusunda eğitimler veriliyor. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okullarda tatbikat ve eğitimlere başlatıldığını ifade etti. Başkan Özkan, "Uygulamalı eğitimleri, İtfaiye Müdürlüğümüzün alanında uzmanlaşmış ekip elemanları veriyor" dedi

Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, planlı olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatı ve eğitimleri, Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulunda yapılan yangın tatbikatı ile devam etti. (MEİ-EFE)

Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı

Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı

Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı

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