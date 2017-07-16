Simav’da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ve şehitleri anma programı için Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in yanı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ve şehitleri anma programı için Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in yanı sıra binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programı, Simav Müftülüğü ilahi gurubunun sunumu ve İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz'un yaptığı dua ile devam etti. Oluşturulan yürüyüş kortejine Simav Eynal Mehteran ekibi öncülük yaparken, ellerinde meşaleler bulunan gençlerle, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Protokol üyeleri, Siyasi Parti Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 15 Temmuz akşamında, eşi ve benzeri görülmemiş bir hain saldırıya maruz kalındığını ifade etti Özkan " Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı alçaklığı bu hain fetö terör örgütü aziz milletimize yapmaya çalıştı. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz, gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyoruz. Simavlı gazilerimiz Mehmet Başol ve Mustafa Tüker'e de sevgilerimizi sunuyoruz, sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz, gecemiz hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Gecenin önemini belirten bir konuşmayı Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Yaptı. Halim " 15 Temmuz'un en değerli dakikası olan 00.13'ü birazdan hep birlikte idrak edeceğiz. Simav, bu süreçte çok önemli bir katkı sunmuştur, çok önemli bir duruş sergilemiştir, çok önemli, kıymetli bir mücadele vermiştir. Hepinize şükranlarımı sunuyorum, bu mücadelede Mehmet ve Mustafa gibi 2 de gazi kazandık, emeklerine sağlık diyorum. Hepiniz buraya gelerek katkı sundunuz, hepinize sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Simav Cumhuriyet meydanında saatler 00.13'ü gösterirken, merkez Ağa Camiden selalar yükseldi. Bir yıl önceki hain darbe teşebbüsünde canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz için vatandaşlar gözyaşı dökerken duygulu anlar yaşandı.

Simav'da gerçekleştirilen anma programı 5 bin kişiye lokma ve Osmanlı şerbeti dağıtılarak sona erdi. (MEİ-EFE-