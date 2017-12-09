Simav’da Abd’nin Kudüs Kararı Protestosu Edildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ABD'nin Kudüs için aldığı karar protesto edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ABD'nin Kudüs için aldığı karar protesto edildi. Nasuh Ağa Camii önünde toplanan kalabalık, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Simav'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, kılınan Cuma namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak camiden çıkan vatandaşlarla birlikte büyük bir kalabalık oluşturdu. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi. Nasuh Ağa camii önünde bir araya gelen İHH, Memur-Sen, Diyanet-Sen, Gençlik Merkezi, Kızılay temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Filistin bayrakları açarak İsrail ve ABD aleyhine slogan attılar.

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Simav temsilcisi Halil Aktay, İslam aleminin birlikte gösterdiği tepkilere rağmen ABD'nin verdiği kararın anarşi ve fitnenin fitilini ateşleyeceğini belirterek, bu kararın olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Söz konusu kararla ABD'nin Birleşmiş Milletleri (BM) hiçe saydığını ve BM karalarını yok saydığını belirten AK Parti Simav Başkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Emre Çetiner, "Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilmez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamalarının ardından tekbir getirerek slogan atan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrıldı. (MEİ-EFE)