Simav’da Ekmek Gramajı Denetimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan işyerlerini denetledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan işyerlerini denetledi. Zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında yaptığı denetimlerinde, ekmek gramajlarının eksik olup olmadığını inceledi.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe genelindeki ekmek fırınlarında hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti. Özkan, "Özellikle köylerdeki taş fırınlarda yapılan ekmekler, ilçe merkezindeki bakkallarda satılıyor. Çarşamba pazarına köylerden getirilen ekmekler dahil olmak üzere, ekşi mayalı ekmeklerin sık sık denetimlerini yapıyoruz. Ekmek fırınlarımızda yapılan gramaj kontrollerinde, olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Fırıncılarımızın, ekmek gramajı ile hijyen şartlarına titizlik gösterdiklerini gördük. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ancak ekmek israfına karşı aynı hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez. Ülke genelinde gündeme gelen ekmek israfı konusunda, Simavlı hemşerilerimizin de israf yapmadan ekmek tüketmelerini gönülden istiyor, gösterilecek hassasiyet için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)