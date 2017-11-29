  • BIST 102.130
  • Altın 164,643
  • Dolar 3,9499
  • Euro 4,6906
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 18 °C

Simav’da Ekmek Gramajı Denetimi

» »
Simav’da Ekmek Gramajı Denetimi
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan işyerlerini denetledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan işyerlerini denetledi. Zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında yaptığı denetimlerinde, ekmek gramajlarının eksik olup olmadığını inceledi.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe genelindeki ekmek fırınlarında hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti. Özkan, "Özellikle köylerdeki taş fırınlarda yapılan ekmekler, ilçe merkezindeki bakkallarda satılıyor. Çarşamba pazarına köylerden getirilen ekmekler dahil olmak üzere, ekşi mayalı ekmeklerin sık sık denetimlerini yapıyoruz. Ekmek fırınlarımızda yapılan gramaj kontrollerinde, olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Fırıncılarımızın, ekmek gramajı ile hijyen şartlarına titizlik gösterdiklerini gördük. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ancak ekmek israfına karşı aynı hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez. Ülke genelinde gündeme gelen ekmek israfı konusunda, Simavlı hemşerilerimizin de israf yapmadan ekmek tüketmelerini gönülden istiyor, gösterilecek hassasiyet için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pınarhisar’da Vatandaşla Buluşma Toplantısı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Thy’nin Mobil Uygulamasına Yoğun İlgi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Karşıyaka’dan Engelleri Aşacak Hamle29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Kandil Mesajı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • En Prestijli Yarışmadan Edirne Belediyesi’ne 5 Ödül29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Tosya’da Yalnız Değilsiniz Projesini Başlattı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Manisa Sümerpark İle Yeni Bir Sosyal Alan Kazanacak29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Eshot Bütçesi 875 Milyon Tl Oldu, 90 Dakika Devam Edecek29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Esnafın Sabah Siftahı Ülkü Ocakları’ndan29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • “Süt Hijyeni” Sertifika Töreni Düzenlendi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti