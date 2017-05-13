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Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

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Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu
Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediyenin organize ettiği etkinlikte, Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneğine kayıtlı, görme, fiziksel, zihinsel...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediyenin organize ettiği etkinlikte, Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneğine kayıtlı, görme, fiziksel, zihinsel ve otistik engelliler ile ilçedeki tüm engelliler ve aileleri, Eynal Kaplıcalarındaki piknikte buluştu.

Engelli vatandaşlarla birlikte pikniğe katılan, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'daki engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Özkan, "Simav'da yaklaşık 600 engelli vatandaşımız bulunuyor. Engelliler Derneğine kayıtlı vatandaşlarımız ile diğer tüm engelliler ve aileleriyle bugün piknikte buluştuk. Engelli kardeşlerimizi yılda bir hafta değil, 365 gün aramızda görmek istiyoruz, onların sevincini görünce bizler mutlu oluyoruz. Bizim sosyal belediyecilik konusunda engellilere yönelik hizmetlerimiz devam edecek. Bu piknik etkinliği de o kapsamda bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi.

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekeriya Fidan (47) "10 -16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, engellilerimize yönelik düzenlenen pikniğimizde Simav Eynal Kaplıcalarında toplandık. Derneğimize kayıtlı 350 üyemiz ile birlikte Eynal^daki piknikte buluştuk" dedi. Otistik engelli Canan Yıldırım Ceylan, (43) Simav'daki tüm engellilerle Eynal'da buluşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Otistik engelli Funda Sarıca (14) " Bu gün hep beraber buradayız, günümüzü kutluyoruz, çok mutluyuz" dedi. Down sendromlu Ömer Bozdağ (27) kendi anlatımlarıyla duygularını paylaşırken diğer engelli vatandaşlar, birlikte engelliler haftasında olmanın mutluluğunu ifade ettiler. Görme engelli Dursun Çimen (50), müzisyen olarak arkadaşlarına bir nebze huzur vermenin mutluluğunu yaşayacağını ifade etti.

Aileleri ile birlikte pikniğe katılan engelliler, kahvaltı ve mangal ziyafetinin ardından, müzik eşliğinde oynadılar. Daha sonra engellilerin masalarını tek tek dolaşan Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'da yaşayan tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu söyledi. (MEİ-EFE)

Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

Simav’da Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

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