Simav’da Hizmet Dayanışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sorunların dile getirildiği ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sorunların dile getirildiği ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı. Süleyman Özkan'ın başkanlığında yapılan toplantıya mahalle muhtarları, belediye meclis ve encümen üyeleri, birim müdürleri, başkan yardımcıları katıldı.

Mahalle Muhtarlarının tespit ettiği sorunlara, Birim Müdürlerince önerilen çözümlerin değerlendirdiği toplantıda Başkan Özkan, " Biz büyük bir aileyiz sorunlarınızı ve isteklerinizi planlı bir şekilde çözüme ulaştıracağız" dedi. (MEİ-EFE)