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Simav’da Kaldırım Ve Refüjler Ağaçlandırılıyor

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Simav’da Kaldırım Ve Refüjler Ağaçlandırılıyor
Simav Belediyesi yol, kaldırım, refüj ve peyzaj düzenlemeleri tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Simav Belediyesi yol, kaldırım, refüj ve peyzaj düzenlemeleri tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ağaç dikme sezonunun başlamasıyla birlikte refüjlerin yeniden düzenlendiğini belirtti. Özkan, "Belediyemizin Park ve Bahçeler birimi tarafından devam eden ağaç dikimi tamamlandığında ilçemizin giriş ve çıkışları güzel bir görünüme kavuşacak. Belirlenen program dahilinde yol, refüj ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı alanlarda, ağaçlandırma ve yeşillendirme işleri belirli aralıklarla devam edecek" dedi. (MEİ-EFE)

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