Simav’da Kar Tatili

Kütahya'nın Simav ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yoğun kar yağışı ve...

Kütahya'nın Simav ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okularrda eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. (MEİ-EFE)