Kütahya'nın Simav ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okularrda eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. (MEİ-EFE)
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Simav’da Kar Tatili
Kütahya'nın Simav ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yoğun kar yağışı ve...
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