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Simav’da Öğrencilere Motivasyon Ve Stres Yönetimi Eğitimi

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Simav’da Öğrencilere Motivasyon Ve Stres Yönetimi Eğitimi
Kütahya'nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi" projesi başlatıldı.

Kütahya'nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi" projesi başlatıldı.

İlçesindeki 9 lisede 351 kız, 393 erkek olmak üzere toplam 744 öğrenciye yönelik "Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi" başlatıldı. Proje eğitim danışmanlığını, Dumlupınar (DPÜ) Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'ın yaptığı eğitim çalışmaları Simav Fen Lisesi'nde başladı.

Eğitim Danışmanı Kudret Armağan, Motivasyonun, öğrenim sürecindeki kişinin durumunu belirleyen en önemli yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. Armağan, "Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi sonunda öğrencilerimiz; Hayatlarındaki stresin kök nedenlerini bulabilecek, stres karşısındaki tepkilerini tanıyabilecek, stersi bir güç olarak nasıl kullanacaklarının farkına varabilecek, kontrolsüz stresten kontrollü strese geçiş yapabilecekler. Motivasyon kaynağını bularak, kendini motive eden araçları tespit edecekler. Eğitim motivasyonunu sağlayıp, yaşam motivasyonu için gerekçelerini belirleyecek, motivasyonu bozan etkenleri tespit edecekler" diye konuştu. (MEİ-EFE)

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