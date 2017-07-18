Simav’da Ömer Döngeloğlu Konferansı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ilahiyatçı yazar ve televizyon programcısı Ömer Döngeloğlu, Cumhuriyet meydanında bir konferans gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ilahiyatçı yazar ve televizyon programcısı Ömer Döngeloğlu, Cumhuriyet meydanında bir konferans gerçekleştirdi.

Simav Belediyesi'nin davetlisi olarak Simav'a gelen Ömer Döngeloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte bazı ülkelerin vatanımız üzerinde planladıkları entrikaları anlattı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Gazi Mustafa Türker, protokolün diğer üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner ile çok sayıda vatandaşın katıldığı konferansta, Simavlılar duygulu anlar yaşadı.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, 15 Temmuz'un kahramanlarını ve hainlerini unutturmamak gerektiğini, hain darbe gecesinde yaşananların mutlaka gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirtti. Konferans, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın, İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'na hediye takdim etmesiyle son buldu. (MEİ-EFE)