  • BIST 105.523
  • Altın 156,344
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5564
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Simav’da Takı Tasarım Kursu

» »
Simav’da Takı Tasarım Kursu
Kütahya'nın Simav Gençlik Merkezi'nde, 18 kursiyerin katıldığı Takı Tasarım Kursu açıldı.

Kütahya'nın Simav Gençlik Merkezi'nde, 18 kursiyerin katıldığı Takı Tasarım Kursu açıldı.

Simav Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursun eğitimini Aynur Tuğrul yapıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Özellikle bayanların ilgi gösterdiği kursun sonunda yapılan takıların hanımeli pazarında kira ödemeden satılabileceğini belirtti. Özkan, "Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından planlanarak, Gençlik Merkezinde başlattığımız takı tasarım kursunda hanım kardeşlerimiz boş vakitlerini değerlendirip, üretilen takıların satılmasıyla ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu kursu açmamızın asıl amacı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlı tutulmasını sağlamak olacak" dedi. (MEİ-EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis’ten Amerika’ya Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Başkan Cavit Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlık Aşaması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Gezen: "Göçü, Güçbirliği Ve İşbirliğine Çevirmeliyiz"07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Çiğli’de Engellilere Yemekli Eğlence07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Sevdiği Kız İçin 3 Yılda Tam 102 Kilo Verdi07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Adıyaman Üniversitesi Kampus Alanı 7 Bin 800 Fidan Dikilecek07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Hacıoğlu: “Bizim Çocuklarımız Okumadığı İçin Duygusal Zekası Gelişmiyor”07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Simav’da Takı Tasarım Kursu07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Nilüfer Belediye Meclisi’nden Muhtara Vefa07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti