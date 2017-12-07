Simav’da Takı Tasarım Kursu

Kütahya'nın Simav Gençlik Merkezi'nde, 18 kursiyerin katıldığı Takı Tasarım Kursu açıldı.

Kütahya'nın Simav Gençlik Merkezi'nde, 18 kursiyerin katıldığı Takı Tasarım Kursu açıldı.

Simav Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursun eğitimini Aynur Tuğrul yapıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Özellikle bayanların ilgi gösterdiği kursun sonunda yapılan takıların hanımeli pazarında kira ödemeden satılabileceğini belirtti. Özkan, "Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından planlanarak, Gençlik Merkezinde başlattığımız takı tasarım kursunda hanım kardeşlerimiz boş vakitlerini değerlendirip, üretilen takıların satılmasıyla ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu kursu açmamızın asıl amacı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlı tutulmasını sağlamak olacak" dedi. (MEİ-EFE)