Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, projelendirilen termal suni çim futbol sahası için ilk adım atıldı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Projesi hazırlanarak yapımına başlanan jeotermal enerji ile alttan ısıtmalı bu stadın bir ilk olduğunu ifade etti. Sapmaz, " İlçemizde yapımına başlanan ikinci suni çim sahanın, proje çalışmalarından itibaren destek veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Stad yerini tahsis eden Çitgöl Belediye Başkanlığına ve desteklerini esirgemeyen Kütahya AK Parti milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. (MEİ-EFE)
- BIST 104.456
- Altın 145,577
- Dolar 3,4866
- Euro 4,1793
- Samsun 26 °C
- İstanbul 17 °C
- Ankara 19 °C
- İzmir 20 °C
- Ordu 26 °C
- Sinop 21 °C
- Giresun 26 °C
- Amasya 23 °C
- Rize 25 °C
- Trabzon 25 °C
- Keçiören’de Atık Toplayıcıları İçin Büyük İş Birliği
- Atiker Konyaspor Genel Müdürü Görevinden Alındı
- Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası
- Yunusemre’de Kalite Eğitimi Tamamlandı
- Başkan Halil Başer: Kütahya Turizmi Kalkınacaksa, Bu Konuda Çavdarhisar Yükü Sırtlamaya Hazırdır
- Ablasının Tacizcisini Dedektif Gibi İz Sürerek Yakalattı
- Sıla Gurbet Buluşması
- Kapadokya’da Balon Turları İptal Edildi
- Otopark Ve Dükkan Satış İhalesinde Süre Uzatıldı
- Konya Emniyet Müdürü Yaman, Beyşehir Belediyesini Ziyaret Etti
- Asimder Başkanı Gülbey: "Türkiye Ve Azerbaycan Aeb’ye Girerse Sınırlar Ermenilere Açılacak”
- Şehzadeler’deki Yatırımlar Görüşüldü
- Doğubayazıt Belediyesine 15 Araç Alındı
- Van Merkezli Kaçak Sigara Operasyonu: 16 Gözaltı
- Müdür Uçan Gazi Aileleri İle Yemekte Bir Araya Geldi
Simav’da Termal Suni Çim Futbol Sahası Yapılıyor
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, projelendirilen termal suni çim futbol sahası için ilk adım atıldı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atiker Konyaspor Genel Müdürü Görevinden Alındı2 gün önce sportif direktör Bülent Akın ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da genel müdür Muhammed Ak görevinden alındı.
Özgecan Kadınlar Basketbol TurnuvasıMersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takımın katıldığı Özgecan...
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na Erciyes’te Hazırlanıyor2009 yılından bu yana Torku Şeker Spor'da kariyerini devam ettiren ve önümüzdeki yıl İsrail'in Israel Cycling Academy takımı için yarışacak olan Avrupa...
Simav’da Termal Suni Çim Futbol Sahası YapılıyorKütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, projelendirilen termal suni çim futbol sahası için ilk adım atıldı.
Turnuvada Kazanan Dostluk OlduTokat'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen meslek odaları futsal turnuvasında kazanan dostluk oldu.
- Keçiören’de Atık Toplayıcıları İçin Büyük İş Birliği
- Kapadokya’da Balon Turları İptal Edildi
- Otopark Ve Dükkan Satış İhalesinde Süre Uzatıldı
- Konya Emniyet Müdürü Yaman, Beyşehir Belediyesini Ziyaret Etti
- Asimder Başkanı Gülbey: "Türkiye Ve Azerbaycan Aeb’ye Girerse Sınırlar Ermenilere Açılacak”
- Şehzadeler’deki Yatırımlar Görüşüldü
- Müdür Uçan Gazi Aileleri İle Yemekte Bir Araya Geldi
- İpek Yolu Çizerleri Konak’ta
- Beyşehir Belediyesi, İlçeye Tersine Göçü Toplu Konut Hamleleriyle Başlatacak
- Büyükşehir İki Aileye Daha Yardım Elini Uzattı
- Ak Partide Yeni İl Başkanı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı
- Ekolojik Köy Projesi Çalışmalarında Sona Gelindi
- Altıntaş’ta Termal Su Arama Çalışmaları
- Erzurum’dan Marka Atılımı
- İzmir “Unutmadı”
- Vali Coşkun: "Vatandaş Başvurularını Hızlı Bir Şekilde Sonuçlandırın”
- Akhisar’da Altyapısı Tamamlanan Mahallelerde Sıra Üstyapılarda
- Şirinyer’e Salihli Belediyesi Eli Değdi
- Başkan Şirin Matem Çadırını Ziyaret Etti
- Canalp, Cizre’de İncelemelerde Bulundu
1/20
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
- UĞUR OKULLARI'NDAN EĞİTİME DEV YATIRIM
- EZGİLİLER, 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR
- 'Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum'
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.