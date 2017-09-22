Simav’da Termal Suni Çim Futbol Sahası Yapılıyor

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, projelendirilen termal suni çim futbol sahası için ilk adım atıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, projelendirilen termal suni çim futbol sahası için ilk adım atıldı. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Projesi hazırlanarak yapımına başlanan jeotermal enerji ile alttan ısıtmalı bu stadın bir ilk olduğunu ifade etti. Sapmaz, " İlçemizde yapımına başlanan ikinci suni çim sahanın, proje çalışmalarından itibaren destek veren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Stad yerini tahsis eden Çitgöl Belediye Başkanlığına ve desteklerini esirgemeyen Kütahya AK Parti milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. (MEİ-EFE)