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Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü

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Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından organize edilen teröre lanet yürüyüşüne sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve üniversite...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından organize edilen teröre lanet yürüyüşüne sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan teröre lanet yürüyüşünde, vatandaşlar dev Türk Bayrağı açıp, sloganlar atarak Cumhuriyet meydanına geldi. Yürüyüşe Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Teknoloji Fakültesi öğretim görevlileri ile öğrencileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan,, PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerini lanetlediklerini, Türk Milleti olarak bu terör örgütlerine kalkan olduklarını ifade etti. Özkan," Büyük Türk Milletini bölmek ve parçalamak isteyenler bunu asla başaramayacaklar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum " dedi.

"Teröre Lanet Yürüyüşü" Eynal Kaplıcaları Mehteranının gösterisinden sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi. (MEİ-EFE)

Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü

Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü

Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü

Simav’da Teröre Lanet Yürüyüşü

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