Simav’da Yangın

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yağıllar köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev tamamen yandı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yağıllar köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev tamamen yandı. Alınan bilgiye göre, sobadan çıkan yangın sonucu Yağıllar köyünden Tevfik Barış ve Yüksel Kazan adlı şahısların evleri kullanılamaz duruma geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangına, Manisa'nın Demirci ilçesinden ve Akdağ ve Çitgöl beldeleri ile Simav itfaiyesinin müdahale etti.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (MEİ-EFE)